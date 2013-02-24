Samsung Galaxy S2 e aggiornamento Jelly Bean 4.2.2: ecco la CyanogenMod 10.1

[caption id="attachment_3833" align="aligncenter" width="530" caption="Aggiornamento Galaxy S2"] [/caption] Il Samsung Galaxy S2 sembra essere già pronto all'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.2.2. In queste ore, infatti, ci siamo imbattuti (attraverso il seguente link) nella guida che consente agli utenti di effettuare il download della Cyanogen Mod 10.1, dedicata proprio al Samsung Galaxy S2 e basata sull'ultimo sistema operativo di Google, lanciato ufficialmente nove giorni fa. Nella pagina che vi abbiamo indicato, più in particolare, è possibile ottenere anche la guida per effettuare l’aggiornamento Galaxy S2, mentre i primissimi feedback da parte degli addetti ai lavori e degli utenti che l’hanno testata sembrano essere piuttosto positivi. Insomma, il Samsung Galaxy S2, al momento, pare avere tutti i requisiti necessari per reggere addirittura l’aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.2.2, il sui approdo “ufficiale” sul device è tutt'altro che scontato.