Samsung Galaxy S3, prezzo più basso: Samsung Galaxy S4 in uscita

[caption id="attachment_3160" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 inizia ad essere disponibile ad un prezzo più basso, chiaro sintomo del fatto che il suo successore, il Samsung Galaxy S4, è ormai uno smartphone in uscita. E' questo il trend che ha preso piede nel settore smartphone nel corso degli ultimi giorni, anche perché ormai sembrano esserci pochi dubbi sul fatto che il nuovo top di gamma per il mondo Android vedrà la luce il prossimo 14 marzo. Come avvenuto poco meno di un anno fa per il Samsung Galaxy S2, anche il Galaxy S3 darà vita ad una serie di occasioni, dal punto di vista economico, con il livello più basso già sceso attorno ai 415 euro in Rete, ma con la prospettiva di andare molto presto al dì sotto dei 400 euro. Insomma, i potenziali acquirenti del Samsung Galaxy S3 farebbero meglio ad attendere ancora qualche settimana, per accaparrarselo ad un prezzo più basso.