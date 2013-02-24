Caricamento...

Samsung Galaxy S4, scheda tecnica: processore quad core o octa core? Gli ultimi rumors

Redazione Avatar

di Redazione

24/02/2013

[caption id="attachment_2577" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4 processore"]Samsung Galaxy S4 processore[/caption] Il Samsung Galaxy S4 potrebbe presentare una sorpresa, dal punto di vista della scheda tecnica, almeno per quanto concerne il processore, considerando che la prospettiva, al momento, è quella di toccare con mano due versioni del device, basate su chip decisamente diversi tra loro, a seconda del mercato di riferimento. Stando a quanto riportato da SamMobile, infatti, sembrerebbe che la versione LTE del Samsung Galaxy S4 potrebbe non essere in grado di supportare il processore Octa Core, puntando in questo modo sullo Snapdragon 600 Quad-Core, alla luce di possibili problemi legati al surriscaldamento del modello, che invece pare possano essere aggirati con la variante non LTE del Samsung Galaxy S4, concentrandosi in questo modo sulla gamma Eynos e creando un potenziale spartiacque con i propri competitor.

