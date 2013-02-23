Samsung Galaxy S2 Vodafone, partito l'aggiornamento Jelly Bean?

[caption id="attachment_1323" align="aligncenter" width="516" caption="Samsung Galaxy S2 Android Jelly Bean"] [/caption] Il Samsung Galaxy S2 Vodafone sembra ricevere in queste ore l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2, almeno stando ad alcune segnalazioni che sono spuntate in Rete nel corso delle ultime, con le quali si può effettivamente sperare che la questione stia volgendo finalmente nel verso giusto per gli utenti. Il download via Odin dell'aggiornamento Galaxy S2 Vodafone, nel dettaglio, è disponibile in questa pagina, con il link che è comparso tra i firmware disponibili su SamMobile, a testimonianza del fatto che a breve l'update in questione sarà notificato a tutti gli utenti anche via OTA. Insomma, sembrano esserci tutti i presupposto per vedere finalmente sbloccato il processo che porterà al rilascio dell'aggiornamento su larga scala, facendo evolvere in modo deciso il Samsung Galaxy 2.