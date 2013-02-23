Aggiornamento Galaxy S3 Tim vicinissimo: link al download per la versione LTE

[caption id="attachment_2425" align="aligncenter" width="454" caption="Aggiornamento Galaxy S3"] [/caption] Aggiornamento Galaxy S3 Tim giunto in una fase molto delicata per il rilascio di Android Jelly Bean 4.1.2, considerando che, in queste ore, è comparso su SamMobile il link al download via Odin del suddetto update, in riferimento al cosiddetto GT-I9305, vale a dire il Samsung Galaxy S3 LTE, che si è affacciato sul mercato italiano da poche settimane e che, per forza di cose, potrebbe dare segnali positivi anche per un celere rilascio dell'update dedicato al Samsung Galaxy S3 Tim 3G. Sul social network Facebook, la compagnia telefonica ha dato confermato l'aggiornamento in questione, lasciando presagire che la versione brandizzata Tim, lanciata sul mercato la scorsa estate, riceverà a breve lo stesso trattamento. In ogni caso, coloro che intendono prendere visione del link al download per l'aggiornamento Galaxy S3 LTE, possono accedere a questa pagina.