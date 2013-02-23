Samsung Galaxy S4: presentazione e uscita rinviate?

[caption id="attachment_2577" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4 processore"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 potrebbe andare incontro ad un rinvio inaspettato sia della sua presentazione, sia della sua uscita. E' questa la clamorosa voce che ha preso piede in queste ore, considerando le dichiarazione di una voce significativa, quella di Gus Richard, analista di Piper Jaffray, secondo cui la casa produttrice è andata incontro a non pochi problemi, per quanto concerne la produzione dei processori Exynos Octa Core. Se le indiscrezioni sui problemi che potrebbero portare ad incredibile slittamento dell'uscita per il Samsung Galaxy S4 dovessero trovare un riscontro nella realtà, a quel punto sarebbe quasi scontato un ritorno allo Snapdragon quad core, ovviamente ad un valore superiore, in termini di GHz, rispetto a quanto abbiamo avuto modo di riscontrare in questi mesi con il Samsung Galaxy S3.