Samsung Galaxy S2 Tim e Vodafone, aggiornamento a fine marzo

[caption id="attachment_2761" align="aligncenter" width="530" caption="Jelly Bean Galaxy S2"] [/caption] Il Samsung Galaxy S2 potrebbe vedere l’aggiornamento del sistema operativo Android Jelly Bean 4.1.2 in uscita solo nel mese di marzo, per quanto concerne le varianti del device brandizzate, alla luce dei problemi tecnici occorsi durante le ultime settimane. Nel dettaglio, le ultime voci parlano di un possibile rilascio dapprima per i modelli che hanno già ricevuto l’aggiornamento , in modo tale da archiviare alcuni bug che sono stati segnalati da coloro che hanno testato Android Jelly Bean (chiaro il riferimento, in primis, al firmware spagnolo e a quello diffuso per i Samsung Galaxy S2 no brand in Italia). Insomma, coloro che dispongono di un Samsung Galaxy S2 marchiato Tim o Vodafone, tanto per citarne due, potrebbero andare incontro ancora ad alcune settimane di attesa.