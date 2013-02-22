Samsung Galaxy S3 superato da iPhone 5 e iPhone 4S

[caption id="attachment_2535" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 vs iPhone 5"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 non ha vissuto un finale di 2012 esaltante, almeno stando a quanto comunicato da Strategy Analytics, che non si è limitata ad analizzare i dati delle vendite per gli smartphone negli Stati Uniti, focalizzandosi piuttosto su una situazione “globale”. A quanto pare, infatti, il Samsung Galaxy S3 è stato superato non solo dall'iPhone 5, ma dall'iPhone 4S, considerando che l’ultimo melafonino ha conquistato il 12,6% delle quote di mercato, nel corso dell’ultimo trimestre, mentre il suo predecessore si è difeso bene, arrivando all’8%. Solo terzo, invece, il Samsung Galaxy S3, fermo al 7,1%, complice anche l’uscita sul mercato avvenuta ormai a maggio dello scorso anno. Va anche detto, in ogni caso, che l’iPhone 5 ha visto sbloccato il proprio ciclo produttivo nel cuore del trimestre in questione, sfruttando quindi l’inevitabile boom, mentre l’iPhone 4S è stato agevolato dai prezzi al ribasso.