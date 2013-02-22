Caricamento...

Samsung Galaxy S4, cover già prodotta? Foto e video

22/02/2013

[caption id="attachment_3815" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"]Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 vede la sua prima cover già realizzata? Sembrerebbe di sì, almeno stando a quanto pubblicato in queste ore da SamMobile. Paradossale che, a circa tre settimane dalla presentazione del device, sia già tempo di imbattersi in un suo accessorio, a maggior ragione se la struttura della cover, come si può notare dal video che vi presentiamo di seguito, sembra essere fatta apposta per il Samsung Galaxy S3. Insomma, sfruttando le voci che vedono un design simile tra Samsung Galaxy S3 e Samsung Galaxy S4, è possibile imbattersi in un filmato quantomeno curioso, fermo restando che, talvolta, i produttori di accessori sono avvertiti in anticipo sulle caratteristiche di un nuovo modello. Sarà il caso del tanto atteso Samsung Galaxy S4?

Samsung Galaxy S3 superato da iPhone 5 e iPhone 4S

Aggiornamento Galaxy S2, importanti novità dal Canada

