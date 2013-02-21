Aggiornamento Galaxy S2, importanti novità dal Canada

[caption id="attachment_2163" align="aligncenter" width="440" caption="Aggiornamento Galaxy S2"] [/caption] Aggiornamento Galaxy S2 disponibile anche in Canada, ma, a differenza di quanto emerso lo scorso fine settimana, l’update questa volta riguarda lo sbarco di Android Jelly Bean 4.1.2 sul Samsung Galaxy S2 LTE brandizzato Rogers, almeno secondo le ultime segnalazioni provenienti dalla Rete. Se da un lato la casa produttrice e la compagnia telefonica non hanno diramato comunicazioni ufficiali sotto questo punto di vista, allo stesso tempo sono molteplici le segnalazioni di utenti che hanno ricevuto la notifica per effettuare l’update via OTA, a testimonianza del fatto che Samsung, nonostante i bug segnalati in giro per il mondo, al momento non è immobile con il suo Samsung Galaxy S2. Come sempre, notizie di questo tipo fanno ben sperare anche per la diffusione dell’aggiornamento Galaxy S2 in Italia.