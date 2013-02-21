Aggiornamento Galaxy S3 Tim dichiarato vicinissimo

[caption id="attachment_3306" align="aligncenter" width="530" caption="Aggiornamento Galaxy S3"] [/caption] Aggiornamento Galaxy S3 vicino come non mai per gli utenti che sono in possesso di un Samsung Galaxy S3 Tim. Stando agli ultimi feedback forniti dalla compagnia telefonica su Facebook, infatti, sembra che l'update sia effettivamente imminente, anche se l'utilizzo di questo termine non evocherà bei ricordi al target che attende ancora Android Jelly Bean 4.1.2. A differenza di quanto affermato nei giorni scorsi, quando Tim sosteneva di essere ancora in attesa di notizie da parte di Samsung, adesso la situazione sembra essersi definitivamente sbloccata, anche perché l'aggiornamento Galaxy S3 procede all'estero senza grossi problemi. Insomma, nonostante le persistenti lamentele da parte di coloro che sono in possesso di un device Tim, Jelly Bean per Galaxy S3 può essere definito a tutti gli effetti un progetto in stato avanzatissimo.