Samsung Galaxy S4, aggiornamento Android Key Lime Pie già a maggio

[caption id="attachment_2978" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 potrebbe ricevere l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Key Lime Pie già nel corso del mese di maggio, subito dopo l'evento organizzato da Google, con il quale si andrà a presentare, tra le altre cose, il nuovo sistema operativo, che andrà a cambiare l'esperienza di utilizzo da parte dei device di nuova generazione. Sono queste le ultime indiscrezioni che hanno preso piede in Rete, figlie probabilmente dei timori nutriti anche da Google, per quanto concerne l'arrivo, già nel periodo estivo, del nuovo iPhone 5S di Apple. Insomma, per competere al meglio con il melafonino, potrebbe essere necessario dotare il top di gamma della versione dell'OS più aggiornata, anche perché l'incredibile scheda tecnica che va configurandosi per il Samsung Galaxy S4 sembra sposarsi al meglio con l'aggiornamento Android Key Lime Pie 5.0.