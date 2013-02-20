Caricamento...

Samsung Galaxy S2, aggiornamento Jelly Bean avvistato in Polonia

20/02/2013

[caption id="attachment_2628" align="aligncenter" width="480" caption="Aggiornamento Galaxy S2"]Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Il Samsung Galaxy S2 fa un passo ulteriore, in vista dell'uscita definitiva del suo aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.1.2, alla luce del fatto che, in queste ore, è possibile imbattersi in alcune segnalazioni in rete, che ci parlano dell'avvenuta disponibilità dello stesso update in Polonia, sintomo del fatto che, probabilmente, la situazione per il modello si sta effettivamente sbloccando, mettendo la parola fine ad una lunga telenovela. Le segnalazioni di questi giorni per il Samsung Galaxy S2, insieme al più volte citato rilascio del codice sorgente di Android Jelly Bean per il device, dunque, inducono tutti a nutrire un certo ottimismo, anche perché i bug segnalati qua e là a proposito dell'aggiornamento Galaxy S2 diffuso per la variante no brand del device italiano, non sembrano essere bloccanti per l'azienda.

Samsung Galaxy S4, aggiornamento Android Key Lime Pie già a maggio

Aggiornamento Galaxy S3 Tim, spinta dal Galaxy Note

