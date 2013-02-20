Aggiornamento Galaxy S3 Tim, spinta dal Galaxy Note

[caption id="attachment_1990" align="aligncenter" width="530" caption="Galaxy S3"] [/caption] Aggiornamento Galaxy S3 un po' più vicino in queste ore. Coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S3 marchiato Tim o Wind, infatti, hanno visto cominciare la settimana sotto una buona stella, se non altro perché la casa produttrice sembra aver risolto definitivamente i problemi riguardanti l'update di Android Jelly Bean 4.1.2 per device più vecchi, o comunque dalla caratteristiche inferiori allo stesso Samsung Galaxy S3. E' il caso del Samsung Galaxy Note, ma soprattutto del Samsung Galaxy S3 mini, per il quale si parla con insistenza delle prime segnalazioni di disponibilità per Android Jelly Bean 4.1.2 in Italia. Insomma, la situazione (in generale) sembra finalmente essere positiva, con la prospettiva di poter toccare un aggiornamento Galaxy S3 su larga scala in tempi decisamente ristretti, dopo la lunghissima attesa per alcune varianti brandizzate.