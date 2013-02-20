Caricamento...

Samsung Galaxy S4, scheda tecnica: fotocamera da 10 o 13 megapixel?

20/02/2013

[caption id="attachment_3709" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"]Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 è al centro di un giallo, per quanto concerne uno degli aspetti che andranno a determinare la propria scheda tecnica. Il riferimento, più in particolare, è alla sua fotocamera, considerando che, da un lato, fino ad oggi ci siamo soffermati su una componente che dovrebbe essere caratterizzata da 13 megapixel, mentre adesso le indiscrezioni sembrano volgere verso una direzione differente. Alla luce dello scatto presumibilmente effettuato dallo stesso Samsung Galaxy S4 in questi giorni (ne abbiamo parlato qui), con conseguente pubblicazione della risoluzione della fotocamera (2322 x 4128), si potrebbe pensare che, in realtà, potremmo andare incontro a 10 megapixel, con un'evoluzione più graduale della tecnologia. E' ovvio che, almeno per ora, siamo nel campo dei rumors e delle ipotesi, ma sotto questo punto di vista il Samsung Galaxy S4 sta facendo discutere parecchio.

