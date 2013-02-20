Samsung Galaxy S4, scheda tecnica: fotocamera da 10 o 13 megapixel?
di Redazione
20/02/2013
[caption id="attachment_3709" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"][/caption] Il Samsung Galaxy S4 è al centro di un giallo, per quanto concerne uno degli aspetti che andranno a determinare la propria scheda tecnica. Il riferimento, più in particolare, è alla sua fotocamera, considerando che, da un lato, fino ad oggi ci siamo soffermati su una componente che dovrebbe essere caratterizzata da 13 megapixel, mentre adesso le indiscrezioni sembrano volgere verso una direzione differente. Alla luce dello scatto presumibilmente effettuato dallo stesso Samsung Galaxy S4 in questi giorni (ne abbiamo parlato qui), con conseguente pubblicazione della risoluzione della fotocamera (2322 x 4128), si potrebbe pensare che, in realtà, potremmo andare incontro a 10 megapixel, con un'evoluzione più graduale della tecnologia. E' ovvio che, almeno per ora, siamo nel campo dei rumors e delle ipotesi, ma sotto questo punto di vista il Samsung Galaxy S4 sta facendo discutere parecchio.
Articolo Precedente
Aggiornamento Galaxy S3 Tim, spinta dal Galaxy Note
Articolo Successivo
Samsung Galaxy S2, aggiornamento Android Jelly Bean 4.1.2 vicinissimo
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti
10/10/2019
Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio
26/07/2019
Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale
10/03/2018