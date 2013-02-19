Caricamento...

Samsung Galaxy S2, aggiornamento Android Jelly Bean 4.1.2 vicinissimo

19/02/2013

[caption id="attachment_3460" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S2"]Samsung Galaxy S2[/caption] Il Samsung Galaxy S2 dovrebbe ricevere l’aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2 in tempi davvero ristretti, almeno secondo quanto emerso in questi giorni dal web, considerando che a ricevere l’update in questione è stato anche il Samsung Galaxy Note, da molti etichettato come smartphone collocabile sullo stesso livello del dispositivo. Insomma, la situazione sbloccata per il Samsung Galaxy Note potrebbe effettivamente rappresentare, idealmente, il via libera per il Samsung Galaxy S2, che, è bene ricordarlo, in questi giorni ha visto pubblicati anche i codici sorgente di Android Jelly Bean 4.1.2, altro segnale che le difficoltà tecniche, riguardanti l’update in questione, sono con ogni probabilità in via di risoluzione. Chissà che l’aggiornamento Galaxy S2 tanto discusso non riprenda la sua marcia già nel corso della settimana.

