Aggiornamento Galaxy S3 per Tre in arrivo, durata batteria in aumento?

Redazione Avatar

di Redazione

19/02/2013

[caption id="attachment_3306" align="aligncenter" width="530" caption="Aggiornamento Galaxy S3"]Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 sempre più al centro di indiscrezioni interessanti, per quanto concerne l’arrivo di Android Jelly Bean 4.1.2 sulle diverse versioni del Samsung Galaxy S3 che sono disponibili in Italia. Nei giorni scorsi, come via abbiamo riportato in alcune circostanze, la versione Vodafone ha ricevuto un secondo update, a quanto pare utile anche per migliorare la durata della batteria. Non è un caso che, in queste ore, si parla con insistenza del fatto che al Samsung Galaxy S3 H3G possa toccare la medesima sorte, con la prospettiva di allinearsi anche al modello no brand, il cui aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.1.2, secondo gli addetti ai lavori, conteneva già il fix per garantire una migliore autonomia della batteria. L’aggiornamento Galaxy S3 in questione, più in particolare, potrebbe già arrivare in settimana.

