Samsung Galaxy S4, presentazione e scheda tecnica: parla Mobile Review

Il Samsung Galaxy S4 al centro della presentazione in programma il prossimo 14 marzo e caratterizzato da una scheda tecnica che dovrebbe rendere il device unico nel settore smartphone? E' questa la tesi che sta portando avanti, in queste ore, una fonte come Eldar Murtazin, numero uno di un blog del calibro di Mobile Review, come molti sapranno molto spesso in grado di azzeccare le previsioni su un nuovo device della casa produttrice coreana. Quanto alle caratteristiche del Samsung Galaxy S4, Murtazin pare confermare quanto emerso di recente, con il passaggio ad un processore Octa Core, senza dimenticare la dotazione iniziale del sistema operativo Android Jelly Bean 4.2.2 e una fotocamera da 13 megapixel, dando un contributo importante nello sciogliere i dubbi che erano emersi nel corso degli ultimi giorni. A completare il tutto, poi, 2 GB di memoria RAM. Sarà questo il Samsung Galaxy S4?