Samsung Galaxy S3, l'aggiornamento Tim è un caso

[caption id="attachment_2563" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 nero"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 Tim è ormai al centro di un vero e proprio caso, per quanto concerne l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2. Al dì là del fatto che sono trascorsi ormai due mesi dall'arrivo dello stesso update sul Samsung Galaxy S3 Vodafone, registriamo un approccio da parte dell'operatore su Facebook che accentua lo stato di confusione che caratterizza da settimane il target in questione. Talvolta, infatti, si parla di un aggiornamento Galaxy S3 praticamente in uscita, mentre in altri casi Tim afferma di non avere una data precisa per il rilascio dell'update. Insomma, la morale della favola è che nemmeno l'operatore ha una vaga idea di quando si possa sbloccare una situazione, che comincia ad avere contorni assolutamente paradossali, tra l'altro per un update che, altrove, ha dato dei riscontri assolutamente positivi, come nel caso del Samsung Galaxy S3 no brand.