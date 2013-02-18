Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S2, Jelly Bean in dubbio per Tim?

Redazione Avatar

di Redazione

18/02/2013

[caption id="attachment_2743" align="aligncenter" width="500" caption="Aggiornamento Galaxy S2"]Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Aggiornamento Galaxy S2 incredibilmente a rischio, in riferimento all'arrivo di Android Jelly Bean 4.1.2 per tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S2 Tim. Nessuna comunicazione ufficiale, lo premettiamo, ma è abbastanza preoccupante quanto affermato dall'operatore, nei giorni scorsi, sulla sua pagina Facebook, considerando le numerose richieste di informazione da parte degli utenti. Nel dettaglio, a precisa domanda sui tempi di uscita dell'aggiornamento Galaxy S2, Tim ha fatto sapere di non essere a conoscenza dell'eventuale data: è proprio l'utilizzo del termine "eventuale" che ha creato un po' di apprensione tra gli utenti, come se, ad oggi, non vi fosse certezza del fatto che l'update diventi effettivamente disponibile per chi attende ancora Android Jelly Bean 4.1.2 per il Samsung Galaxy S2.

