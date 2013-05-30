Aggiornamento Galaxy S Advance, Jelly Bean anche in Olanda

[caption id="attachment_4476" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance finalmente protagonista di buone notizie, considerando che Android Jelly Bean è stato rilasciato in un nuovo Paese. Stiamo parlando delle novità che sono emerse nel corso delle ultime ore per il Samsung Galaxy S Advance in Olanda, in riferimento al modello che è privo del modulo NFC, a testimonianza del fatto che i lavori stanno proseguendo senza grossi problemi. Difficile dire se il recente aggiornamento per il Samsung Galaxy S Advance farà in modo che Android Jelly Bean possa arrivare anche sulle altre versioni del modello diffuse in Italia (al dì là di Vodafone), ma resta il fatto che il firmware continua a far registrare feedback abbastanza positivi da parte degli utenti e degli addetti ai lavori. Che sia la volta buona per l'arrivo dell'aggiornamento Galaxy S Advance?