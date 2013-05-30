Samsung Galaxy S4 gratis, ecco come vincerlo (video)

[caption id="attachment_4809" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 gratis? Per vincerlo basta essere uno dei fortunati protagonisti di una nuova iniziativa commerciale da parte di Samsung, che ha pensato di avviare una campagna pubblicitaria consistente in un gioco, attraverso il quale ci si può portare a casa lo stesso Samsung Galaxy S4, semplicemente fissando il dispositivo per un'ora in un luogo pubblico. Vedere per credere quanto emerge nel video che vi proponiamo di seguito, con il brand coreano che ha piazzato, in una stazione di Zurigo, una ministruttura contenente proprio il Samsung Galaxy S4 e con gli utenti chiamati a non staccare mai gli occhi dallo smartphone in questione. Nonostante le tante distrazioni, portare a termine l'impegno conviene, come emerge da questo nuovo video sul Samsung Galaxy S4: