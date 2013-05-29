Aggiornamento Galaxy S3 a Jelly Bean, I9300XXEMC2 per Wind

[caption id="attachment_1677" align="aligncenter" width="530"] Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 pronto a fare un nuovo passo in avanti, anche se in riferimento ancora una volta ad Android Jelly Bean 4.1.2. Stavolta tocca ai modelli che sono brandizzati Wind, che in queste ore hanno avuto modo di ricevere l'update I9300XXEMC2 e che con ogni probabilità faranno registrare i medesimi feedback positivi che abbiamo avuto modo di registrare con i Samsung Galaxy S3 Vodafone. Come emerso qualche giorno fa, infatti, il nuovo firmware non consente solo di fare un passo in avanti dal punto di vista della fluidità del device, come spesso e volentieri è avvenuto in passato con un nuovo aggiornamento, ma pare addirittura essere alla base di un miglioramento per la durata della batteria. Insomma, in attesa dell'aggiornamento Android Jelly Bean 4.2.2, per il Samsung Galaxy S3 Wind sarà fondamentale vedere installato questo nuovo pacchetto software.