Aggiornamento Galaxy S Advance, arrivano le soluzioni alternative

29/05/2013

[caption id="attachment_4476" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance anche oggi al centro di interessanti considerazioni, per quanto concerne Android Jelly Bean. A quanto pare, infatti, il Samsung Galaxy S Advance dovrà attendere ancora qualche giorno prima di fare il grande passo, auspicando che il discorso non sia legato a più settimane. E’ per questo motivo che, a quanto pare, in molti hanno deciso di puntare su un aggiornamento ufficiale ad Android Jelly Bean rilasciato all’estero, considerando che almeno un paio di firmware sono stati in grado di raccogliere feedback a dir poco positivi. Stiamo parlando dell’aggiornamento che è stato messo a disposizione degli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S Advance in Lussemburgo, senza tralasciare il firmware polacco, forse quello in grado di garantire una maggiore stabilità.

