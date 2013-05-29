Aggiornamento Galaxy S Advance, Jelly Bean fermo: tutto rinviato

[caption id="attachment_4208" align="aligncenter" width="275"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance vede Android Jelly Bean praticamente fermo, da diversi giorni a questa parte. Fatta eccezione per qualche sporadico rilascio nei giorni scorsi, infatti, si può dire che la situazione da almeno dieci giorni risulta essere praticamente bloccata, soprattutto in Italia, dove i soli Samsung Galaxy S Advance brandizzati Vodafone hanno fatto questo passo. La settimana, almeno per ora, è stata caratterizzata dalla presa di posizione da parte di Samsung Italia, che su Facebook continua a smentire possibili fini commerciali dietro il ritardo accumulato dall'aggiornamento Android Jelly Bean, ma appare piuttosto chiaro che la situazione cominci ad essere insostenibile. Il silenzio che sta accompagnando questi giorni, poi, certo non aiuta a rasserenare gli animi dell'utenza in possesso di un Samsung Galaxy S Advance, sempre più infuriata sui social network.