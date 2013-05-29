Samsung Galaxy S4 a prezzo incredibilmente basso: sconto del 50%

[caption id="attachment_4593" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 ad un prezzo basso, oseremo dire bassissimo. Il nuovo deal apparso sul sito Prezzofelice, infatti, consente di acquistare lo smartphone Android addirittura con il 50% di sconto, affrontando un costo pari a 349 euro, vale a dire il costo che spesso e volentieri viene richiesto di questi tempi al suo predecessore, il Samsung Galaxy S3, ad un anno dalla sua uscita sul mercato. Considerando che stiamo parlando di un top di gamma, si può dunque dire che siamo al cospetto di un'offerta per diversi aspetti incredibile, con le scorte che probabilmente saranno letteralmente bruciate. Chi intende scoprire maggiori dettagli sul Samsung Galaxy S4 al prezzo più basso, a prescindere che l'offerta sia ancora disponibile o meno, può collegarsi a questa pagina.