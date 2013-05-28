Aggiornamento Galaxy S3, Jelly Bean 4.2.2 non a maggio

[caption id="attachment_2425" align="aligncenter" width="454"] Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 piuttosto vicino, ma appare piuttosto improbabile che Samsung possa mettere a disposizione dei propri utenti Android 4.2.2 già a partire da questa settimana. Come molti ricorderanno, infatti, SamMobile aveva detto su Twitter che l’aggiornamento sarebbe apparso tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, ma, considerando che c’è ancora qualcosa da sistemare nella Beta uscita qualche giorno fa, la situazione è ancora da definire. Insomma, cresce l’ottimismo in vista di una possibile uscita per l’aggiornamento Galaxy S3 non oltre il mese di giugno, anche perché non vanno comunque trascurati i commenti positivi di chi ha già avuto modo di testare sullo smartphone Android 4.3.3. Del resto, il Samsung Galaxy S3 si è sempre dimostrato un ottimo device e il passaggio dall’attuale firmware a quello tanto atteso dagli utenti non rappresenterà un ostacolo per un corretto utilizzo del modello.