Aggiornamento Galaxy S Advance, Jelly Bean per Vodafone salva la batteria

Redazione Avatar

Redazione

28/05/2013

[caption id="attachment_4224" align="aligncenter" width="480"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance ad Android Jelly Bean ancora fermo in Italia, in seguito all'uscita avvenuta qualche giorno fa per i modello Vodafone. Nonostante i malumori per una situazione che si è nuovamente bloccata per tutti coloro che sono in possesso di una versione diversa del Samsung Galaxy S Advance da quella che abbiamo citato, è possibile trarre qualche conclusione positiva anche dai pochi firmware già rilasciati. Nel caso dell'aggiornamento per i dispositivi Vodafone, più in particolare, si può dire che la durata della batteria pare non aver risentito delle conseguenze del passaggio ad Android Jelly Bean, almeno stando alle ultime segnalazioni che giungono direttamente dagli utenti. E' scontato, comunque, che solo nei prossimi giorni ne sapremo di più sotto questo importante punto di vista.

