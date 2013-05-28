Caricamento...

Samsung Galaxy S4 vs iPhone 5, vince la fotocamera del primo

28/05/2013

[caption id="attachment_4785" align="aligncenter" width="432"]Samsung Galaxy S4 Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 può contare su una fotocamera migliore rispetto a quella dell'iPhone 5, almeno stando agli ultimi studi condotti da DxOLabs. Il confronto a distanza tra i due modelli, infatti, ha fatto emergere un punteggio per il dispositivo Android pari a 75, mentre l''iPhone 5 non è riuscito ad andare oltre i 72 punti. Allo stesso tempo, però, è utile sottolineare che il Samsung Galaxy S4 non è in testa a questo particolare ranking, in considerazione del fatto che lo smartphone, come si può immaginare, deve fare i conti con il Nokia PureView 808, quello che, per intenderci, è dotato di una fotocamera pari addirittura a 41 megapixel. Poco importa, comunque, visto che nell'immaginario collettivo lo scontro per eccellenza è quello tra Samsung Galaxy S4 e iPhone 5.

