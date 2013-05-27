Aggiornamento Galaxy S2, Jelly Bean 4.3 altamente probabile

[caption id="attachment_4294" align="aligncenter" width="495"] Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Aggiornamento Galaxy S2 vicino ad una svolta, considerando non solo l'arrivo del sistema operativo Android Jelly Bean 4.2.2, ma anche quello di un firmware che sta raccogliendo sempre più conferme, vale a dire Android 4.3. Al dì là dei tempi necessari affinché il Samsung Galaxy S2 possa effettivamente fare il passo verso Jelly Bean 4.2.2 (appare difficile che la svolta possa arrivare effettivamente durante il mese di giugno), infatti, in queste ore si guarda già oltre. Android 4.3 sarà presentato al 99% il prossimo 10 giugno, insieme al nuovo Nexus, e le più che probabili limitate funzionalità aggiuntive rispetto al suo predecessore, consentiranno anche al Samsung Galaxy S2 di poterlo provare. Quanto alle date di uscita del doppio aggiornamento Galaxy S2, al momento resta la più totale incertezza.