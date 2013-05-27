Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean: le ultime notizie sui tempi di uscita

[caption id="attachment_4244" align="aligncenter" width="500"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance adesso effettivamente giunto nella settimana della verità, soprattutto per le promesse di rilasci entro la fine del mese di maggio, fermo restando che l'operatore Tre sembra aver fatto più di un passo indietro sotto questo punto di vista (forse per sopraggiunti problemi di natura tecnica). Come abbiamo avuto modo di riportare nelle scorse settimane, in ogni caso, l'approccio di Samsung Italia alla questione non deve indurre ad un eccessivo pessimismo: l'azienda fa sapere che appena ci saranno novità, queste verranno tempestivamente condivise con gli utenti. Ebbene, già in passato è stato possibile imbattersi in messaggi di questo tipo, prima che l'azienda rilasciasse poi un aggiornamento Jelly Bean nel nostro Paese. Andrà così anche con il rilascio del tanto discusso update per il Samsung Galaxy S Advance?