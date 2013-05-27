Samsung Galaxy S4 al prezzo più basso: incredibile offerta a 499 euro
di Redazione
27/05/2013
[caption id="attachment_4403" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 al prezzo più basso si appresta ad essere protagonista di un'offerta davvero incredibile, che, non a caso, sarà valida per appena un paio d'ore. Sabato prossimo, infatti, presso la sede di Techmania a Battipaglia (in provincia di Salerno) sarà possibile acquistare il dispositivo al prezzo di 499 euro, per quella che può essere definita una promozione unica per questo particolare momento storico del modello. In particolare, la promozione per il Samsung Galaxy S4 sarà valida solo sabato 1 giugno, dalle ore 20 alle 24, fermo restando che i pezzi disponibili per questa nuova offerta saranno solo venticinque. Probabile la ressa presso il punto vendita, con un certo dispiegamento delle Forze dell'Ordine, anche perché l'iniziativa riguarda anche altri prodotti, a prezzo ovviamente più che scontato.
Articolo Precedente
Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean: le ultime notizie sui tempi di uscita
Articolo Successivo
Aggiornamento Galaxy S2 ad Android Jelly Bean 4.2.2, cresce l'ottimismo
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti
10/10/2019
Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio
26/07/2019
Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale
10/03/2018