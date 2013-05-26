Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S2 ad Android Jelly Bean 4.2.2, cresce l'ottimismo

26/05/2013

[caption id="attachment_2628" align="aligncenter" width="480"]Aggiornamento Galaxy S2 Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Aggiornamento Galaxy S2 ad Android Jelly Bean 4.2.2 non così distante come si poteva pensare. In questi giorni, infatti, si è parlato molto dei bug che hanno caratterizzato la prima ROM beta ufficiale del suddetto sistema operativo per il Samsung Galaxy S3, ipotizzando scenari non esattamente idilliaci anche per il Samsung Galaxy S2. Va detto, tuttavia, che in questi casi sono assolutamente normali alcuni piccoli bug, con la prospettiva di vederli risolti in occasione dei prossimi rilasci, per entrambi i device in questione. Insomma, cresce l'ottimismo sul fatto che l'aggiornamento Galaxy S2 possa arrivare durante la stagione estiva, se non addirittura durante il mese di giugno. Siamo solo nel campo delle indiscrezioni, ma anche la tenuta delle prime ROM non ufficiali fa ben sperare.

