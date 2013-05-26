Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Galaxy S Advance, da chi dipende l'uscita di Jelly Bean

Redazione Avatar

di Redazione

26/05/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4476" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Jelly Bean al centro di una storia per diversi aspetti antipatica, in riferimento all'uscita sul mercato di Android Jelly Bean. In queste ore, infatti, c'è grande confusione in merito al responsabile del ritardo che si è accumulato in questi giorni, per non dire in queste settimane, a proposito di un update invocato da più parti, relativamente all'utenza che dispone di un Samsung Galaxy S Advance. Nel corso degli ultimi giorni, più in particolare, abbiamo avuto modo di notare dapprima che Tre, l'unico operatore in grado di sbilanciarsi nei giorni scorsi, ha girato la questione a Samsung Italia, mentre quest'ultima ha specificato che tutto nasce dalla divisione centrale della casa produttrice. Agli utenti, però, poco importa delle responsabilità, considerando che l'aggiornamento Jelly Bean per il Samsung Galaxy S Advance è ancora utopia.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Galaxy S2 ad Android Jelly Bean 4.2.2, cresce l'ottimismo

Articolo Successivo

Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean, Samsung chiarisce la sua posizione

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Ecco il Samsung Gear S2

Ecco il Samsung Gear S2

17/08/2015

I Samsung Galaxy A series avranno Android 5.0 Lollipop a breve

I Samsung Galaxy A series avranno Android 5.0 Lollipop a breve

22/03/2015

Samsung Galaxy Note 4, il dispositivo migliore del 2014

Samsung Galaxy Note 4, il dispositivo migliore del 2014

05/01/2015