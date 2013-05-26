Aggiornamento Galaxy S Advance, da chi dipende l'uscita di Jelly Bean

[caption id="attachment_4476" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Jelly Bean al centro di una storia per diversi aspetti antipatica, in riferimento all'uscita sul mercato di Android Jelly Bean. In queste ore, infatti, c'è grande confusione in merito al responsabile del ritardo che si è accumulato in questi giorni, per non dire in queste settimane, a proposito di un update invocato da più parti, relativamente all'utenza che dispone di un Samsung Galaxy S Advance. Nel corso degli ultimi giorni, più in particolare, abbiamo avuto modo di notare dapprima che Tre, l'unico operatore in grado di sbilanciarsi nei giorni scorsi, ha girato la questione a Samsung Italia, mentre quest'ultima ha specificato che tutto nasce dalla divisione centrale della casa produttrice. Agli utenti, però, poco importa delle responsabilità, considerando che l'aggiornamento Jelly Bean per il Samsung Galaxy S Advance è ancora utopia.