Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean, Samsung chiarisce la sua posizione

25/05/2013

[caption id="attachment_4155" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance ad Android Jelly Bean ancora al centro di feroci polemiche, al punto che l'azienda, in particolare la divisione italiana, ha deciso di dire finalmente la sua sul ritardo accumulato. In particolare, Samsung Italia ha fatto sapere che tutti gli aggiornamenti traggono origine dalla divisione centrale, in Corea, e che ovviamente il Samsung Galaxy S Advance, sotto questo punto di vista, non rappresenta certo un'eccezione. Solo una volta messo a disposizione delle singole aree, queste daranno vita alle varie ottimizzazioni, in modo tale da garantire agli utenti il miglior pacchetto firmware possibile, con la prospettiva di non andare incontro ad alcun tipo di bug. Va detto, comunque, che l'azienda non ha comunque parlato della possibile data di uscita di Android Jelly Bean per il Samsung Galaxy S Advance.

