Samsung Galaxy S4 rosso, vendite bloccate in Italia

Redazione Avatar

di Redazione

25/05/2013

[caption id="attachment_4758" align="aligncenter" width="467"]Samsung Galaxy S4 rosso Samsung Galaxy S4 rosso[/caption] Il Samsung Galaxy S4 rosso rischia di non mettere mai piede in Italia. In queste ore, infatti, diverse fonti americano parlano con insistenza del fatto che il dispositivo, appena ufficializzato dalla casa produttrice, potrebbe essere commercializzato in esclusiva dall'operatore AT&T, con la prospettiva di acquistarlo attraverso un abbonamento biennale (con anticipo pari a 199 dollari). Siamo soltanto nel campo delle indiscrezioni, ma, se le voci si dovessero rivelare veritiere, non è detto che il modello non arrivi nel nostro Paese e in Europa in un secondo momento, anche perché il Samsung Galaxy S3 rosso ha fatto registrare discreti dati di vendite. Insomma, la situazione attorno al Samsung Galaxy S4 rosso è ancora tutta da definire, anche se alcuni rumors sono poco incoraggianti per gli utenti italiani.

