Aggiornamento Galaxy S3, ancora distanti le funzionalità del Samsung Galaxy S4

24/05/2013

[caption id="attachment_2585" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S3 Android 4.2 Aggiornamento Galaxy S3 Android 4.2[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 ad una svolta, in questa settimana, per quanto concerne l'arrivo sul mercato del sistema operativo Android Jelly Bean 4.2.2. Nonostante alcuni utenti abbiano segnalato da un lato alcuni bug, in seguito all'installazione della prima ROM ufficiale per il Samsung Galaxy S3 basata sul suddetto OS, allo stesso tempo, non dovrebbe essere in ritardo l'uscita definitiva dell'update in giro per il mondo. Insomma, il firmware va sicuramente migliorato, ma l'aggiornamento Galaxy S3 dovrebbe comunque vedere la luce nel corso del mese di giugno, come emerso da un recente tweet da parte di SamMobile. Allo stesso tempo, comunque, va sottolineato anche che il firmware in questione non introdurrà funzionalità che sono associate, in modo esclusivo, al solo Samsung Galaxy S4. Per questo step, infatti, dovremo attendere Android 4.3.

