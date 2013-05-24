Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean, Tre non mantiene la promessa?

24/05/2013

[caption id="attachment_4224" align="aligncenter" width="480"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance protagonista non esattamente di buone notizie, per quanto concerne l'arrivo del sistema operativo Android Jelly Bean 4.1.2. Dopo l'illusione dettata dalla disponibilità del suddetto update, nel nostro Paese, per il cosiddetto Samsung Galaxy S Advance, era lecito pensare che soprattutto i modelli Tre avrebbero fatto il medesimo passo a distanza di giorni, se non addirittura di ore. La compagnia telefonica, infatti, aveva promesso l'aggiornamento Jelly Bean per il Samsung Galaxy S Advance entro la seconda metà del mese di maggio e, pur essendo ancora in tempo per mantenere la promessa, allo stesso tempo gli ultimi feedback fanno quantomeno trapelare che le cose sono cambiate, fermo restando che non è stato ancora annunciato alcun ritardo in via ufficiale per il target in questione.

