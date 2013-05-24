Samsung Galaxy S4, in arrivo quattro nuove colorazioni

[caption id="attachment_4748" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4 marrone[/caption] Il Samsung Galaxy S4, esattamente come avvenuto con il suo predecessore un anno fa, si appresta ad accogliere sul mercato altre versioni del dispositivo, almeno dal punto di vista cromatico. Secondo quanto riportato dalla casa produttrice, infatti, a breve potremo toccare con mano le varianti Blue Arctic, Red Aurora, Purple Mirage e Brown Autumn. La commercializzazione di questi nuovi Samsung Galaxy S4, nel dettaglio, dovrebbe scattare durante la stagione estiva, anche se al momento è a dir poco difficile prevedere quando queste nuove colorazioni dello smartphone potranno mettere effettivamente piede in Italia. Probabile che il prezzo resti invariato, rispetto al Samsung Galaxy S4 nero e bianco che abbiamo avuto modo di toccare con mano nel corso degli ultimi tempi qui da noi.