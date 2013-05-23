Aggiornamento Galaxy S3 per Vodafone, soliti bug?

[caption id="attachment_2338" align="aligncenter" width="526"] Galaxy S3 aggiornamento Android Jelly Bean multi view[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 da qualche giorno disponibile anche per il modello brandizzato Vodafone, anche se la versione del sistema operativo è rimasta ferma ad Android Jelly Bean 4.1.2. Nonostante il nuovo firmware per il Samsung Galaxy S3 dovrebbe apportare sulla carta dei miglioramenti interessanti, soprattutto per quanto concerne le performance dello smartphone, allo stesso tempo non si possono non prendere in considerazione alcuni feedback da parte degli utenti che hanno avuto modo di testarlo. Nello specifico, l'aggiornamento Galaxy S3 sembra portare agli stessi problemi che erano spuntati a novembre con Android Jelly Bean 4.1.1, quando diversi utenti in possesso dello smartphone si erano lamentati dei continui riavvi indesiderati per il modello. Resta da capire se si tratta di un problema isolato, oppure se l'aggiornamento è effettivamente lontano dall'essere perfetto.