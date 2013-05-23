Aggiornamento Galaxy S Advance, Jelly Bean per Tre più lontano?

[caption id="attachment_4494" align="aligncenter" width="236"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance ad Android Jelly Bean al centro di sensazioni e notizie nuovamente contrastanti. Se da un lato pare che il Samsung Galaxy S Advance Vodafone sia stato in grado di reggere al meglio l’urto del nuovo firmware, soprattutto in termini di stabilità e velocità, allo stesso tempo mancano riferimenti per ulteriori rilasci in Rete del tanto atteso aggiornamento. Il riferimento, più in particolare, è all’operatore Tre, che senza smentire le proprie comunicazioni recenti, in merito al probabile rilascio dell’aggiornamento Jelly Bean non oltre la seconda metà del mese di maggio, ha fatto sapere che al momento non ha date da comunicare, raffreddando in questo modo gli animi di chi pensava e sperava di toccare con mano l’update per il proprio Samsung Galaxy S Advance nel giro di dieci giorni.