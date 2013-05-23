Samsung Galaxy S4 in offerta con Poste Mobile, i dettagli della promozione

[caption id="attachment_4739" align="aligncenter" width="522"] Samsung Galaxy S4 Poste Mobile[/caption] Il Samsung Galaxy S4 è in offerta anche attraverso Poste Mobile, che, nel corso degli ultimi giorni, ha lanciato due promozioni, con le quali è possibile portarsi a casa il dispositivo, a seconda che si voglia associare o meno un determinato all'acquisto del modello in questione. Le due proposte per il Samsung Galaxy S4, più in particolare, si suddividono tra l'offerta LIB, che prevede un costo mensile in promozione per chi Passa a PosteMobile di 28,5 euro, invece di 34,5 euro, per trenta mesi con un anticipo di 149 euro. In questo caso, gli utenti potranno contare anche su minuti senza limiti verso un numero PosteMobile a scelta, oltre a 3 GB di traffico internet e chiamate e SMS verso tutti a 8 centesimi al minuto/SMS. La seconda alternativa prevede il piano Telefono X tutti, con costo mensile di 18,5 euro per 30 mesi e un anticipo di 149 euro.