Aggiornamento Galaxy S3, Android Jelly Bean 4.2.2 porta già problemi

22/05/2013

[caption id="attachment_3306" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S3 Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 ad Android Jelly Bean 4.2.2 protagonista di alcuni bug, secondo quanto segnalato nel corso delle ultime ore dagli utenti che, da lunedì, stanno provando la prima ROM ufficiale, basata sul suddetto sistema operativo e in grado di gettare i presupposti per il rilascio definitivo del pacchetto firmware. Esattamente come avvenuto qualche mese fa con Android Jelly Bean 4.1.2, infatti, gli utenti che sono in possesso di un Samsung Galaxy S3 lamentano i continui riavvii del modello, senza tralasciare il fatto che lo smartphone, in alcune circostanze, va “a scatti”. Come sempre riportiamo in questi casi, la soluzione ai problemi legati all’aggiornamento Galaxy S3 è l’hard reset, in attesa che il colosso coreano sistemi tutti i bug emersi con un nuovo firmware ufficiale.

