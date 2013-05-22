Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean, nessun bug in Italia

[caption id="attachment_4176" align="aligncenter" width="480"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance ad Android Jelly Bean ufficialmente sbarcato in Italia, per quanto concerne i modelli che non sono dotati di modulo NFC, con brand Vodafone. L'update per il Samsung Galaxy S Advance, più in particolare, è stato reso disponibile da poco più di due giorni, ma a questo punto è già possibile soffermarsi sui primi feedback di coloro che hanno voluto provare l'update. In particolare, il dispositivo sembra aver pienamente superato l'esame, almeno per quanto riguarda la fluidità e la velocità di esecuzione delle normali operazioni. Resta da sciogliere il nodo della durata della batteria, ma in questo caso sarà possibile nutrire qualche certezza in più solo nel giro di una settimana, una volta portati a termine non meno di cinque cicli di ricarica. Quali saranno gli effetti sull'autonomia del Samsung Galaxy S Advance.