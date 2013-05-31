Aggiornamento Galaxy S3 a I9300XXEMC2 anche per Tim

[caption id="attachment_1585" align="aligncenter" width="520"] Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 a I9300XXEMC2 ormai pienamente diffuso in Italia, considerando che il medesimo update è giunto nel corso delle ultime ore anche su Tim. Dopo il rilascio di inizio settimana, dedicato ai dispositivi marchiati Wind, dunque, il Samsung Galaxy S3 vede praticamente concluso questo importante processo, che dovrebbe comunque portare diversi benefici ai device, soprattutto in termini di fluidità e (forse) anche per la durata della batteria. Diversi addetti ai lavori affermano che, a questo punto, gli sforzi da parte della casa produttrice potrebbero concentrarsi su Android Jelly Bean 4.2.2, anche perché, come emerso qualche tempo fa attraverso un tweet di SamMobile, pare che l'aggiornamento Galaxy S3 in questione potrebbe anche vedere la luce entro le prime battute del mese di giugno.