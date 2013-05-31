Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S Advance, Samsung accelera i tempi

31/05/2013

[caption id="attachment_4137" align="aligncenter" width="488"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance più vicino ad Android Jelly Bean, ma difficilmente in uscita nella giornata di oggi in Italia. E' quanto emerge da un recente feedback fornito da Samsung Italia, all'interno della propria pagina Facebook, dove è stato dichiarato che nell'ottica del miglioramento continuo delle performance per i propri prodotti, il Samsung Galaxy S Advance farà questo passo a stretto giro. Impossibile, dunque, parlare di date, ma l'aggiornamento Galaxy S Advance, questo passo dovrebbe essere fatto in tempi ristretti, almeno per quanto concerne l'arrivo di Android Jelly Bean sui modelli no brand. Insomma, nonostante l'attesa probabilmente vana di poterlo toccare con mano a maggio, l'aggiornamento dovrebbe ormai essere entrato nella fase finale, in vista della sua uscita definitiva in Italia.

