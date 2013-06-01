Samsung Galaxy S4 vs iPhone 5S, Apple copia lo Smart Scoll

[caption id="attachment_2631" align="aligncenter" width="300"] Samsung Galaxy S4 vs. iPhone 5S[/caption] Il Samsung Galaxy S4 e l'iPhone 5S, rischiano di avere una caratteristica estremamente importante in comune, vale a dire il cosiddetto Smart Scroll. Stando alle ultime indiscrezioni che giungono direttamente dagli Stati Uniti, infatti, emerge che Apple, diversi anni fa, ha registrato un brevetto che dovrebbe garantire l'implementazione della suddetta funzionalità nei melafonini di prossima generazione. Il brevetto, tuttavia, è venuto alla luce solo da qualche ora, inducendo molti a pensare che lo smart scroll potrebbe essere una delle carte che il brand di Cupertino cercherà di giocarsi proprio con l'iPhone 5S. Dopo le innumerevoli lamentele di Apple nei confronti del brand coreano, accusato di plagio anche con lo stesso Samsung Galaxy S4, la situazione potrebbe dunque capovolgersi in modo a dir poco clamoroso.