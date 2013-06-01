Aggiornamento Galaxy S Advance, Jelly Bean verso i soli no brand

[caption id="attachment_4833" align="aligncenter" width="276"] Samsung Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance finalmente piuttosto vicino all'uscita del sistema operativo Android Jelly Bean, ma per i soli dispositivi no brand. L'ultimo scorcio del mese di maggio, infatti, non ha regalato le tanto attese notizie da parte di coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S Advance brandizzato Tre, ma, in compenso, ha visto finalmente esporsi la divisione italiana della casa produttrice. Stando alle sue ultime dichiarazioni, come abbiamo avuto modo di ricordare in questi giorni, l'aggiornamento Jelly Bean dovrebbe essere in uscita nel corso delle prime battute del mese di giugno, con le operazioni ormai entrate nella fase finale. Resta il fatto che i vari Samsung Galaxy S Advance brandizzati sono in forte ritardo e in molti, a quanto pare, stanno ricorrendo al firmware rilasciato qualche tempo fa in Lussemburgo.