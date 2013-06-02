Samsung Galaxy S4 vs Samsung Galaxy S3, si passa a 80 milioni di vendite nel 2013?

[caption id="attachment_4758" align="aligncenter" width="467"] Samsung Galaxy S4 rosso[/caption] Il Samsung Galaxy S4 potrebbe far registrare qualcosa come 80 milioni di vendite nel corso del solo 2013, battendo in questo modo tutti i record Android, soprattutto in riferimento al Samsung Galaxy S3, capace già di suo di far emergere numeri impressionati per uno smartphone non appartenente alla famiglia di Apple. E' quanto affermato nel corso delle ultime ore da Mark Sue, un analista di RBC Capital Markets, il quale ha preso in esame l'incremento delle vendite del Samsung Galaxy S4, che è stato fin qui registrato rispetto al Samsung Galaxy S3. In proporzione, dunque, lo smartphone dovrebbe arrivare a numeri simili entro la fine di quest'anno, andando a competere praticamente da solo con i nuovi modelli iPhone. Insomma, è sempre più Samsung Galaxy S4 mania.