Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S4 vs Samsung Galaxy S3, si passa a 80 milioni di vendite nel 2013?

Redazione Avatar

di Redazione

02/06/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4758" align="aligncenter" width="467"]Samsung Galaxy S4 rosso Samsung Galaxy S4 rosso[/caption] Il Samsung Galaxy S4 potrebbe far registrare qualcosa come 80 milioni di vendite nel corso del solo 2013, battendo in questo modo tutti i record Android, soprattutto in riferimento al Samsung Galaxy S3, capace già di suo di far emergere numeri impressionati per uno smartphone non appartenente alla famiglia di Apple. E' quanto affermato nel corso delle ultime ore da Mark Sue, un analista di RBC Capital Markets, il quale ha preso in esame l'incremento delle vendite del Samsung Galaxy S4, che è stato fin qui registrato rispetto al Samsung Galaxy S3. In proporzione, dunque, lo smartphone dovrebbe arrivare a numeri simili entro la fine di quest'anno, andando a competere praticamente da solo con i nuovi modelli iPhone. Insomma, è sempre più Samsung Galaxy S4 mania.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Galaxy S3 ad Android Jelly Bean 4.2.2, appuntamento rimandato di pochi giorni?

Articolo Successivo

Aggiornamento Galaxy S Advance, Jelly Bean verso i soli no brand

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018