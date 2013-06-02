Aggiornamento Galaxy S3 ad Android Jelly Bean 4.2.2, appuntamento rimandato di pochi giorni?

[caption id="attachment_1654" align="aligncenter" width="530"] Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 vicino, anche senza una data di uscita precisa, in riferimento all'arrivo di Android Jelly Bean 4.2.2 sul tanto discusso smartphone. E' quanto emerge nel corso degli ultimi giorni dal web, considerando che il primo dei due possibili appuntamenti fissati da SamMobile non ha ancora avuto un riscontro nella realtà, se consideriamo che il Samsung Galaxy S3 non ha avuto modo di toccare con mano l'aggiornamento entro fine maggio. I riscontri per la prima beta ufficiale basata su Android Jelly Bean 4.2.2, continuano ad essere tutto sommato positivi da parte di coloro che dispongono di un Samsung Galaxy S3, anche se qualche preoccupazione nasce dal fatto che Samsung Italia non è stata in grado di fornire informazioni precise durante il weekend. La prossima settimana vivremo momenti decisivi per l'aggiornamento Galaxy S3?