Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Galaxy S3 ad Android Jelly Bean 4.2.2, appuntamento rimandato di pochi giorni?

Redazione Avatar

di Redazione

02/06/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_1654" align="aligncenter" width="530"]Galaxy S3 aggiornamento Android Jelly Bean Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 vicino, anche senza una data di uscita precisa, in riferimento all'arrivo di Android Jelly Bean 4.2.2 sul tanto discusso smartphone. E' quanto emerge nel corso degli ultimi giorni dal web, considerando che il primo dei due possibili appuntamenti fissati da SamMobile non ha ancora avuto un riscontro nella realtà, se consideriamo che il Samsung Galaxy S3 non ha avuto modo di toccare con mano l'aggiornamento entro fine maggio. I riscontri per la prima beta ufficiale basata su Android Jelly Bean 4.2.2, continuano ad essere tutto sommato positivi da parte di coloro che dispongono di un Samsung Galaxy S3, anche se qualche preoccupazione nasce dal fatto che Samsung Italia non è stata in grado di fornire informazioni precise durante il weekend. La prossima settimana vivremo momenti decisivi per l'aggiornamento Galaxy S3?

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S4, ecco i prezzi più bassi

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S4 vs Samsung Galaxy S3, si passa a 80 milioni di vendite nel 2013?

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015